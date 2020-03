Per l’allarme coronavirus la Diocesi di Patti annulla tutti gli appuntamenti di marzo

L’emergenza coronavirus impone lo stop a numerosi appuntamenti già programmati dalla Diocesi di Patti. Il Vescovo Guglielmo Giombanco, a seguito dei provvedimenti già presi lo scorso 5 marzo ha sospeso: il Ritiro spirituale dei Presbiteri del 13 marzo al Seminario di Patti; il Ritiro spirituale delle Famiglie del 15 marzo a Tindari; l’incontro di Vicariato dei presbiteri del 20 marzo; il Ritiro spirituale delle Religiose del 21 marzo a Reitano; la Veglia diocesana per i martiri Missionari del 23 marzo a Capo d’Orlando; il Ritiro Spirituale dei Catechisti e degli Insegnanti di Religione Cattolica del 24 marzo a Sant’Agata Militello e del 25 marzo a Patti.

Sospese anche tutte le altre iniziative organizzate dai Vicariati e dagli Uffici pastorali diocesani. Il Vescovo Giombanco chiede che venerdì 13 marzo ciascun presbitero organizzi per sé momenti di preghiera e meditazione in sostituzione di quelli previsti per il consueto ritiro mensile.