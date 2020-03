Prima dello stop ai dilettanti il San Fratello vola in Coppa Sicilia

Prima della sospensione sine die dei campionati dilettantistici si è giocata l’ultima giornata della terza fase di Coppa Sicilia che ha emesso i propri verdetti che, da un lato, premiano San Fratello Nuova Azzurra, qualificate ai quarti, e dall’altro condannano Pro Mende e Città di Galati. Dominio etneo nel triangolare 3 con i luciesi che, con due ko in altrettante gare, sono costretti a salutare la competizione. Dopo quello contro l’Aci Bonaccorsi è arrivata anche la sconfitta interna contro il Calcio Belpasso, vice capolista del girone E, che si è imposto di misura: uno 0-1, firmato Egitto, fondamentale per il passaggio del turno da prima del raggruppamento. Nel triangolare 4, invece, il match tra San Fratello e Nuova Azzurra, in vetta nei rispettivi gironi C e D, serviva “solo” a stabilire la prima qualificata. Alla fine sono stati neroverdi a conquistare la vetta superando 3-1 la formazione barcellonese: di Salanitro, Marino e dello juniores, classe 2002, Giovanni Celsa le reti del San Fratello, mentre la Nuova Azzurra è andata a segno con il rigore di Gabriele Piccolo. Già eliminato, con due sconfitte nelle prime due giornate, il Città di Galati.

Triangolare 3

3^ giornata: Pro Mende-Calcio Belpasso 0-1

2^ giornata: Aci Bonaccorsi-Pro Mende 5-3

1^ giornata: Calcio Belpasso-Aci Bonaccorsi 1-0

Classifica: Calcio Belpasso 6, Aci Bonaccorsi 3, Pro Mende 0

Triangolare 4

3^ giornata: San Fratello-Nuova Azzurra 3-1

2^ giornata: Città di Galati-San Fratello 0-1

1^ giornata: Nuova Azzurra-Città di Galati 5-2

Classifica: San Fratello 6, Nuova Azzurra 3, Città di Galati 0