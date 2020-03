Sant’Agata, Covid-19: in isolamento la donna contagiata dal marito. Si cerca ora di risalire ai contatti avuti con altre persone. Negativo il personale di pronto soccorso

Sant’Agata, Covid-19: in isolamento la donna contagiata dal marito. Si cerca ora...

Si trova attualmente in isolamento presso la propria abitazione, in locali ovviamente separati rispetto a quelli delle figlie che ricordiamo sono negative al test, la moglie del vigile del fuoco primo caso di Covid-19 della provincia di Messina registrato a Sant’Agata Militello.

Contestualmente, grazie alla collaborazione della signora, segno tangibile di grande senso civico e di collaborazione per la rapida risoluzione e la auspicata circoscrizione dell’eventuale contagio nella comunità dei Nebrodi, è stata avviata l’operazione di individuazione di tutte quelle persone che in questi giorni, potrebbero essere stati in contatto con la famiglia, le quali saranno chiamate a sottoporsi anche loro al regime di isolamento e monitoraggio a titolo precauzionale.

Attraverso le strutture comunali ed il servizio di Protezione Civile, l’amministrazione comunale di Sant’Agata garantirà tutto il sostegno necessario alle famiglie che dovessero trovarsi, prossimamente, nelle condizioni di isolamento.

Dai tamponi eseguiti nella mattinata di sabato emerge la negatività del personale sanitario che in qualche modo si sospetta possa essere venuto a contatto con l’uomo che si era recato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello.

Anche l’ultima tranche di risultati ha escluso il contagio per gli operatori in servizio sabato scorso.