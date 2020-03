Niente messe fino al 3 aprile. Stop anche a matrimoni e battesimi. Per i funerali, benedizione della salma al cimitero

Le restrizioni adottate per arginare la diffusione del coronavirus riguardano pressochè tutte le attività sociali e lavorative, comprese le funzioni religiose.

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entrato in vigore oggi, sospende a livello preventivo, fino a venerdì 3 aprile, sull’intero territorio nazionale “le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”. La Conferenza Episcolale Italiana dovuta adeguare.

Il Vescovo di Patti Gugliemo Giombanco ha diffuso una nota in cui ha comunicato che, fino al 3 aprile, le messe saranno sospese in tutte le parrocchie della diocesi, mentre le chiese rimarranno aperte per la preghiera personale. Sono sospesi anche i matrimoni, i battesimi e i funerali. La benedizione della salma sarà impar­ti­ta al Cimitero, solo ed esclusivamente in presenza dei fa­mi­liari intimi del defunto.