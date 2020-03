Sant’Agata Militello, attivo un check-point alla stazione Fs per controllare gli arrivi dal Nord Italia

La polizia municipale di Sant’Agata Militello è al lavoro, dalle prime ore della giornata di domenica, con un presidio permanente alla stazione ferroviaria cittadina in ottemperanza al decreto del Governo che ha “blindato” una vasta area del Nord Italia, nel tentativo di identificare ed instradare verso la corretta procedura da seguire, tutti quei passeggeri in arrivo dalle zone arancioni o da zone sotto attenzione da parte delle autorità a causa del Covid-19.

Il personale al lavoro – a gruppi di due o tre agenti per volta – è coordinato dal comandante Vincenzo Masetta.

In arrivo, nella mattinata di domenica, una cittadina proveniente da Pavia e, nel pomeriggio, un’altra da Roma. Per entrambi i viaggiatori, nessun problema di salute.

In ogni caso tutti i passeggeri, una volta scesi dal treno, offrono collaborazione andando loro stessi incontro agli agenti affinché questi ultimi possano procedere al controllo, all’identificazione e al reperimento delle informazioni utili.

Il check point allestito presso lo scalo ferroviario santagatese sarà attivo fintanto che arriverà l’ultimo convoglio proveniente dal nord Italia.

Si raccomanda a chiunque fosse in viaggio in queste ore, di identificarsi presso i comuni di residenza e, in tutti i casi, al loro arrivo alle autorità locali anche prima della destinazione finale.