Coronavirus: rientrano a casa i turisti bergamaschi. Sei casi in Provincia di Messina

“Stamattina lasceranno Palermo i turisti di Bergamo che erano stati in quarantena da noi, a loro rivolgo a nome del governo un buon rientro a casa”. Lo dice l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Intanto, praticamente tutti i comuni siciliani si stanno uniformando al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e si stanno predisponendo ordinanze che dispongono la chiusura di pub, luoghi di ritrovo, palestre, piscine, centri benessere, ma anche musei, gallerie, parchi archeologici e luoghi della cultura regionali. Obbligo di quarantena per chi arriva in Sicilia, con qualsiasi mezzo, provenendo dalle zone rosse del Nord.

Intanto sono sei i casi di Coronavirus in Provincia di Messina: a parte marito e moglie di Sant’Agata Militello (l’uomo è ricoverato a Barcellona Pozzo di Gotto), sono risultati positivi un ex docente universitario di Messina, un suo collega e la moglie. Positiva anche una giovane di 27 anni, asintomatica, ma ricoverata all’ospedale Papardo.