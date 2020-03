Scuole chiuse fino al 3 aprile? L’ufficialità a metà settimana

L’ufficialità ci sarà a metà settimana, ma sembra certo che la chiusura delle scuole in tutta Italia sarà prorogata fono al 3 aprile. La data viene già scritta nero su bianco su documenti e circolari del ministero dell’Istruzione: nella nota diffusa dal MIUR per spiegare le modalità con le quali presidi, insegnanti e personale amministrativo e ausiliario gestiscono questa fase si legge: « Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020». Dunque gli insegnanti sono invitati fino a quella data a sviluppare didattica a distanza e a presentarsi a scuola solo per attività legate all’attivazione delle classi digitali. La decisione che è già nei documenti del ministero verrà ufficializzata soltanto nei prossimi giorni, forse mercoledì.