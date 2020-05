Punto nascita chiuso: bimbo nasce in autostrada

Le doglie, la corsa verso l’ospedale di Patti visto che il punto nascita di Sant’Agata Militello è chiuso da tempo, ma il piccolo non ne ho voluto sapere di aspettare ed è nato in un’area di sosta dell’autostrada poco prima dello svincolo di Patti. Una vicenda sconcertante che ha visto protagonista una famiglia di Militello Rosmarino, ma che per fortuna si è conclusa bene. Il marito alla guida è stato costretto ad accostare per i dolori della moglie che annunciavano l’ormai imminente nascita e, guidato telefonicamente dal 118 si è improvvisato ostetrico per assistere la puerpera nelle fasi del parto. Tutto è andato bene, mamma e figlio godono di buona salute, ma la vicenda ha riacceso le polemiche sulla sospensione dell’attività al punto nascita di Sant’Agata Militello.