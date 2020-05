Sì al bagno a mare, ma niente tintarella

Bagno sì, ma niente tintarella. Sembra questa l’indicazione per evitare assembramenti sulle spiagge. Complici le belle giornate, il Viminale teme che un allentamento generale della pressione sulla popolazione porti nelle prossime ore a spostamento di massa verso le spiagge e le seconde case.

le spiagge libere sono aperte. Le persone che abitano nelle vicinanze possono andare sul litorale a fare attività motoria o a passeggiare, così come avviene già per i parchi pubblici. Tuttavia non è possibile fermarsi, stendersi e formare assembramenti. Secondo l’interpretazione più diffusa del DPCM, dunque, è consentito andare da soli a fare il bagno, ma non sarebbe possibile andare al mare in comitiva e prendere il sole. I rischi poi di non rispettare i distanziamenti tra un ombrellone e l’altro sono tanti. Poca chiarezza anche sull’uso obbligatorio della mascherina.