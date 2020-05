A Galati Mamertino l’attività educativa del “micronido” non si è mai fermata

Nel corso di questa emergenza legata al Covid-19, a farne le spese più degli altri, inevitabilmente, sono stati i bambini.

A loro tutela e per cercare di rendere meno problematica possibile la loro gestione in casa da parte dei genitori, soprattutto nelle fasi più acute del lockdown, ci hanno pensato gli animatori e gli educatori del micronido “Coccolandia” di Galati Mamertino, gestito dalla Cooperativa Kairos, che non si è mai fermato.

L’equipe educativa della struttura, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale galatese, ha continuato a mantenere vivi i legami educativi tra comunità, operatori e famiglie.

Un’educazione a distanza attraverso l’ausilio dei social e la condivisione di attività, videotutorial, filastrocche, storie. Inoltre, il coordinamento pedagogico attraverso colloqui telefonici, ha supportato le famiglie nella gestione delle emozioni e dei comportamenti dei bambini, costretti a permanere all’interno del domicilio nel rispetto delle indicazioni ministeriali.

Il micronido ha contribuito a mantenere la “serenità” nella diade genitore-figlio con iniziative che avvicinavano il nucleo familiare ad una condizione di “normalità” in tale periodo assente.

I bambini si riconoscono attraverso i social con foto, video e registrazioni; vengono stimolati a raccontarsi e a confrontarsi.

Al contempo, viene prodotta secondo i canoni seguiti dal servizio, una memoria documentale che sarà patrimonio della comunità educante di Galati Mamertino.