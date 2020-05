Capo Milazzo, salvata cagnolina precipitata per quaranta metri in un dirupo

Disavventura miracolosamente a lieto fine per Stellina, una Jack Russell precipitata per ben quaranta metri in un dirupo a Capo Milazzo.

Il piccolo animale è stato tratto in salvo grazie all’intervento di una squadra dei vigili del fuoco della città mamertina, intervenuta a seguito di una richiesta di soccorso da parte dei proprietari che non riuscivano a trovare Stellina nonostante ne fossero alla ricerca da parecchie ore. L’avevano individuata grazie ai latrati che provenivano da una zona particola rete scoscesa della zona in cui si trovavano.

Grande sollievo per i proprietari e grande spavento per la cagnolina che, a seguito del rocambolesco incidente, ha riportato solo qualche lieve ferita grazie ad alcune palme che ne hanno attutito la caduta.