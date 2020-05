Il Circolo Tennis Capo d’Orlando riparte di slancio

Anche lo sport de noantri inizia timidamente ma con decisione a guardare alla vita normale avendo l’ok del governo ed avendo seguito alla lettera le disposizioni del Dpcm. E’ il caso del circolo del tennis di Capo d’Orlando che saluta il 12 maggio come l’alba di un nuovo giorno. “Finalmente si riparte – conferma il maestro Salvatore Gasparo – dopo aver sanificato e igienizzato con i prodotti conformi alle direttive della sanità, acquistato il saturimetro, il termoscanner, trascritto il regolamento interno in base al protocollo della Federazione italiana tennis, inviato la dichiarazione di ripresa attività al dipartimento della sanità provinciale e protocollato al comune l’autocertificazione relativa alla ripresa dell’attività e sanificazione e igienizzazione secondo le direttive conformi alla legge. Le belle giornate ci fanno ben sperare e riusciremo a vincere anche questa battaglia salvaguardando la salute di noi tutti. Fino al 17 maggio è possibile entrare in campo solo 2 alla volta,per cui non possiamo fare lezione di gruppo, solo lezioni individuali ed affittare i campi ai nostri soci. Volevo ricordare a chi non l’avesse ancora fatto, il certificato medico per attività non agonistica tennis da parte del pediatra e quello per attività agonistica da parte di coloro che già giocano a tutto campo e hanno 10 anni compiuti, da fare presso un medico sportivo ,così intanto ci allineamo regolarmente con il da farsi. Speriamo di riprendere presto la vita normale”.