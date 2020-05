Lipari, dopo 40 anni tornano gli asinelli sull’isola. L’idea di un imprenditore romano

In tempi incerti per il futuro personale e lavorativo di milioni di italiani, arriva da Lipari una storia decisamente singolare.

Un imprenditore romano, Luis Mazza che ha una casa nella più grande delle sette isole dell’arcipelago eoliano, ha deciso di provare a ripristinare un delle più antiche tradizioni del luogo, riportando sull’isola gli asini, animali che mancavano da circa 40 anni.

E come se si trattasse di un buon auspicio, proprio in periodo di pandemia è nata l’asina “Pan”, chiamata così proprio per il periodo in cui è venuta alla luce.

Mazza ha quindi deciso di cambiare nettamente il suo stile di vita; da quella frenetica della Capitale a quella di Lipari più “lenta”, come l’incedere degli asini che vi ha riportato.