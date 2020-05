“Per lavoratori autonomi e stagionali indennità Inps erogata in automatico”

La nuova indennità Inps per autonomi e stagionali sarà erogata in automatico in pochissimi giorni agli oltre 3,7 milioni di persone che l’hanno già percepita senza bisogno di nuova richiesta, e contiamo che il contributo a fondo perduto, a cui provvederà l’Agenzia delle entrate, arrivi alle imprese entro i primi di giugno». Lo afferma il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri assicurando, inoltre, che il governo non vuole statalizzare l’economia, definisce «utile» il Mes e preannuncia un decreto semplificazione per sburocratizzare il Paese.

Oltre ai 10 miliardi di contributi a fondo perduto e sgravi per le piccole aziende, «garantiremo un supporto nella forma di equity o di strumenti ibridi di capitale alle imprese medio-grandi in difficoltà», attraverso un patrimonio destinato di 50 miliardi conferito alla Cdp», assicura Gualtieri, che promette aiuti consistenti anche alla ripatrimonializzazione delle Pmi. Con Confindustria, sottolinea, «siamo impegnati in un dialogo costruttivo». «E’ stato frustrante constatare che una parte delle risorse stanziate tempestivamente il 17 marzo, con il dl Cura Italia, si sia impantanata nei meandri della burocrazia», ammette Gualtieri in riferimento alla Cig in deroga.