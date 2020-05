“Risorgi Sicilia”: nasce a Milazzo un inno nel ricordo di Claudio Paci

Un inno che esorta il popolo siciliano a combattere e rialzarsi per uscire da questo momento drammatico: questo il messaggio che prepotente viene fuori ascoltando “Risorgi Sicilia”, il brano della Borgo Antico Band di Milazzo. Il video, che ha visto la collaborazione di 54 elementi tra musicisti, artisti, coristi e gente comune, nasce anche per rendere omaggio a Claudio Paci, il giovane musicista milazzese che ha perso la vita nel dicembre scorso in un incidente stradale, il quale aveva composto il brano. Il testo di “Risorgi Sicilia” porta, invece la firma di Enzo Paci, padre di Claudio, appassionato di teatro che ha scritto e recitato i versi. Il brano è stato realizzato in casa da ogni musicista superando le barriere dovute all’emergenza coronavisrus, ed è accompagnato dalle splendide immagini concesse dal regista Marius Mele. La “Borgo Antico Band” aveva già pubblicato a marzo un primo brano “Vasata du Signuri”, composto da Claudio ed Enzo Paci, che aveva raggiunto sui social le 26.000 visualizzazioni.