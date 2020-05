Covid-19 Messina, paziente guarita ma nuovamente ricoverata. Potrebbe essere falso positivo

Una donna dichiarata guarita qualche settimana fa dopo aver contratto il covid-19 dal focolaio dell’Ircss neurolesi, è stata nuovamente ricoverata al Policlinico di Messina poiché positiva asintomatica.

La paziente, dopo la guarigione, era stata ricoverata a Villa Contino dove sono ospitati coloro che devono riprendere le cure neurologiche. Fonti interne al Policlinico ritengono, tuttavia, che si potrebbe trattare di un falso positivo, tant’è che il contagio non risulta nella quotidiana conta ufficiale della provincia di Messina.

Per la donna è stato diposto il tampone che, se risulterà negativo, non andrà ad influire sulla lista dei guariti perché, in realtà, non ricontagiata.