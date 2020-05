Messina: 100 kg di pesce non tracciato, sequestro in una pescheria

Sequestrati 100 chili di pesce non tracciato in una pescheria di Messina. Nel corso delle verifiche della Capitaneria di porto è stato infatti accertato che pesce spada e altre specie ittiche senza alcune certificato di provenienza e in violazione della vigente normativa in materia.

I militari hanno quindi proceduto al sequestro amministrativo del prodotto ed a comminare una sanzione amministrativa per un importo pari a 1.333,00 euro. Il prodotto sequestrato, dopo ispezione eseguita dall’Asp di Messina che lo ha dichiarato non idoneo al consumo umano, è stato distrutto.