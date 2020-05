Capo d’Orlando, il Sindaco fa il punto: 63 nuovi arrivi e 1 positivo

“Abbiamo ricevuto da parte dell’Asp di Messina l’esito di sette tamponi, tutti negativi, effettuati su altrettante persone che sono rientrate da fuori Regione”. Lo ha comunicato il sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì. “Per quanto riguarda il test sull’unica persona ancora positiva, siamo in attesa del risultato del tampone di verifica che è stato eseguito ieri. Ci auguriamo di cuore che possa venire prestissimo fuori dall’incubo”.

“Inoltre – prosegue Ingrillì – dobbiamo registrare, in questo mese di maggio, diversi arrivi a Capo d’Orlando: si tratta di studenti fuori sede o lavoratori che si ricongiungono alle rispettive famiglie. Per questo, il totale delle persone attualmente in isolamento domiciliare è di 63. Alcuni di loro, una ventina, effettueranno il tampone già in questa settimana. Gli altri dovranno attendere qualche altro giorno”.

Infine, in merito alle riaperture di lunedì 18 maggio, il sindaco comunica “ci adegueremo all’ordinanza che firmerà il Presidente della Regione Siciliana”.