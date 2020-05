Giuseppina Paterniti dal Tg3 all’Offerta Informativa RAI

Mario Orfeo nuovo direttore del Tg3. E’ la proposta di nomina che l’amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, ha formulato e che domani sarà presa in esame dal CDA di viale Mazzini. Orfeo, già direttore di Tg1 e Tg2 e attualmente presidente di Rai Way, è chiamato a subentrare a Giuseppina Paterniti. Per la giornalista, originaria di Capo d’Orlando, è in arrivo l’incarico di responsabile dell’Offerta informativa RAI (ruolo ricoperto prima da Carlo Verdelli, rimasto vacante per un paio d’anni). Dovrà occuparsi di coordinare e sovrintendere all’informazione nelle reti Rai e nei tg.