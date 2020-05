Patti: riaprono i mercati

Saranno riaperti già da questa settimana, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, il mercato del contadino di Piazza Sturzo e quello settimanale di Case Nuove Russo, in entrambi i casi solo per i banchi di generi alimentari. Lo comunica il sindaco di Patti, Mauro Aquino, annunciando che ci si potrà recare, in non più di due componenti per nucleo faliliare, solo indossando idonea mascherina protettiva e, possibilmente, utilizzando guanti monouso. Andranno evitati assembramenti e occorrerà mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. Gli operatori dovranno montare i propri banchi di vendita ad una distanza di almeno 3 metri l’uno dall’altro, indossare guanti e mascherina, servire un solo cliente per volta e mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani.