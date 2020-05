Allerta rossa per rischio incendi anche per la giornata di sabato.

Nel consueto bollettino giornaliero la Protezione Civile regionale ha emanato nuovamente il grado di allerta rosso, valido dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore, per la provincia messinese e alla quale si aggiungono il palermitano, il trapanese e l’agrigentino, mentre sul resto dell’isola il grado di allerta è quello arancione, di preallarme.



Il rischio incendi in Sicilia si fa dunque sempre più serio, in particolare dopo le due giornate campali di mercoledì nel palermitano e di ieri nel messinese, a causa del notevole aumento di temperatura e del forte vento, ingredienti ideali per favorire il propagarsi di tali fenomeni.



Dopo la temporanea mitigazione odierna favorita da correnti occidentali, nella notte a seguire i venti torneranno a disporsi dai quadranti meridionali soffiando dapprima debolmente da scirocco e rinforzandosi e disponendosi da sud nel corso della giornata prefestiva. In serata le raffiche potrebbero raggiungere localmente picchi superiori ai 50/70 km/h facendo salire la temperatura ben al di sopra dei 30°C, sulla fascia costiera tirrenica e nell’entroterra occidentale dell’isola, con punte localmente superiori ai 35°C.