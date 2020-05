Primavera nei Nebrodi: nuovo appuntamento con la Banca del Germoplasma vegetale

Si rinnova l’appuntamento con il Consorzio della Banca Vivente del Germoplasma vegetale dei Nebrodi, che propone, a partire dal 18 maggio un calendario di attività divulgative.

Cultura e natura, una accoppiata vincente: soprattutto una occasione per far conoscere l’importanza della ricerca nel settore e uscire dalle stanze degli addetti ai lavori per avvicinarsi al grande pubblico.

Anche queste iniziative si svolgeranno rigorosamente on line, per dare seguito alla programmazione già da tempo avviata, nella consapevolezza dell’importante ruolo di valorizzazione della biodiversità locale.

Primo appuntamento in programma il 18 maggio, in concomitanza con ilFascination of Plants Day, giornata dedicata al racconto delle caratteristiche delle piante, con l’intervento in diretta facebook della prof.ssa Cristina Salmeri dell’ Università degli Studi di Palermo, dedicato alle piante carnivore.

Il 20 maggio, Giornata Nazionale della Biodiversità Agroalimentare, previsti gli interventi della prof.ssa Anna Scialabba – Università degli Studi di Palermo sull’agrobiodiversità dei Nebrodi, con il caso studio del fagiolo e, a seguire, della dott.ssa Carola Fiore – CREA-DC sull’agrobiodiversità.

Il 22 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, il prof. Francesco Maria Raimondo, Coordinatore del Gruppo di lavoro per gli Orti Botanici della Società di Botanica Italiana, si dedicherà al tema “Biodiversità e endemismo nella flora dei Monti Nebrodi”

Il 5 giugno 2020, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, si alterneranno gli interventi della Prof.ssa Sonia Ravera – Università degli Studi di Palermo su “I licheni come indicatori ecologici e dello stato di conservazione delle foreste” e di Salvatore Granata – CTS Banca del Germoplasma“Attualità della questione ambientale, tra crisi climatica, sanitaria e sociale

Gli eventi saranno trasmessi in diretta Facebook a partire dalle ore 10,00 sulla pagina della Banca del Germoplasmahttps://www.facebook.com/bancaviventedelgermoplasmavegetale