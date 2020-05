Barcellona: rubano inerti dal torrente Longano, tre arresti

Questa notte, i Carabinieri della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato in flagranza di reato A.C.,57enne, A.B. 57 enne e F.C. 54enne, tutti ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso di sabbia e ghiaia dal greto del torrente Longano. I militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso i tre uomini mentre caricavano sabbia e ghiaia dal greto del torrente Longano, nel territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, utilizzando un trattore di proprietà. Inoltre, successivi accertamenti hanno permesso di individuare, all’interno di un terreno di proprietà di uno dei tre uomini, altro materiale sabbioso verosimilmente asportato in precedenza dal torrente. La quantità complessiva del materiale risulta pari a circa 5 metri cubi; inoltre, il mezzo d’opera utilizzato per il furto è stato sottoposto a sequestro. Ultimate le formalità di rito, su disposizione dal Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, i tre soggetti sono stati rimessi in libertà.