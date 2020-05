Gioiosa Marea, spiaggia di S. Giorgio: approvata la convenzione per i lavori

È stata approvata, con decreto del dirigente generale dell’Assessorato al Territorio e Ambiente, la Convenzione stipulata tra la Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Ambiente, nella qualità di Centro di Responsabilità per l’Azione 5.1.1 A del PO FESR Sicilia 2014 – 2020, e il Comune di Gioiosa Marea, nella qualità di beneficiario, regolante i rapporti tra le parti per la realizzazione dell’operazione “Progetto definitivo di II lotto del lavori di difesa costiera del litorale ricadente in località S. Giorgio del comune di Gioiosa Marea. Progetto di completamento”, dell’importo di 5.567.731,12 euro. L’opera è finanziata a valere sull’Avviso pubblico relativo all’Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” del PO FESR Sicilia 2014-2020”, approvato con il D.D.G. n. 560 del 03/07/2017 e per la quale con D.D.G n. 869 del 29/10/2019 è stato assunto l’impegno delle somme sul capitolo 842440 “Contributi alle

amministrazioni locali per interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 5 azione 5.1.1 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014- 2020”.

“Un passo importantissimo che segue a breve distanza di tempo la realizzazione dell’intervento tampone a difesa del centro abitato della frazione marinara” commenta il sindaco, Ignazio Spanó.