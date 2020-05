Falcone, 63enne arrestato per violenza sessuale su minore

Un uomo di 63 anni è stato arrestato dai carabinieri a Falcone con la pesante accusa di violenza sessuale su minore. Si trova attualmente detenuto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.

Una storia da contorni quanto mai incerti che inizia con una denuncia presentata da una coppia la cui figlia sarebbe stata oggetto delle attenzioni dell’uomo. L’anziano, pare un amico di famiglia, avrebbe in più occasioni costretto la piccola a subire e compiere atti sessuali, approfittando del libero accesso che avrebbe avuto alla dimora dove abita il nucleo familiare, anche in assenza dei genitori.

Le indagini condotte dai militari dell’Arma di Falcone, diretti dal sostituto procuratore di Patti Alice Parialò, hanno documentato il presunto rapporto di amicizia intercorrente tra la famiglia dell’arrestato e quella della vittima.

L’uomo, difeso dall’avvocato Giuseppe Mancuso, ha respinto ogni accusa, anzi, ha affermato di avere aiutato la famiglia con piccole elargizioni di denaro. Ha spiegato che frequentava la famiglia da qualche tempo, da quando era rientrato, dopo aver vissuto al Nord.

Dal quando investigativo pare sia emerso inoltre che il 63 enne, in passato, sia stato in cura per problemi psichiatrici per i quali è stato costretto a ricorrere alle cure mediche.