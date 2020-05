Emiliano Amadore confermato alla guida dell’Associazione Previdenzialisti Pattesi

Rinnovato il direttivo dell’Associazione Previdenzialisti Pattesi, nata nel 2017 per rappresentare gli avvocati che operano nel settore della previdenza. Riconfermato come Presidente l’avvocato di Capo d’Orlando Emiliano Amadore, mentre il vicepresidente è l’avvocato Domenico Raffaele Addamo. Segretaria è l’avvocato Emma Musti e tesoriere l’avvocato Rosa Raffaele Addamo. L’associazione ha svolto diverse iniziative pubbliche su territorio e, da ultimo, si è unita alla battaglia della Libera Unione Forense e del Movimento Autonomo Avvocati Telematici per diffidare l’INPS ad adempiere all’obbligo di comunicare al registro di PEC denominato PP.AA. l’indirizzo di posta elettronica certificata cui far pervenire validamente gli atti giudiziari, con un notevole risparmio di costi e di tempo.

Come scrivono le Asoociazioni, infatti, “ad oggi, l’INPS, nelle sue articolazioni regionali e provinciali, non ha provveduto a tale obbligo, rendendo di fatto impossibile procedere nei suoi confronti con le notifiche telematiche di atti giudiziari, rendendosi così ingiustificatamente inadempiente, in un momento ancor più delicato come quello che stiamo vivendo, caratterizzato dalla pandemia da coronavirus”.