Scafati sogna Marco Sodini ma il coach è saldo alla guida dell’Orlandina

In un campionato di A2 dall’inizio di nuova annata incerto e che perdera’ tra le altre Agrigento (destinata alla B) e Torino (candidata al ripescaggio in A), Scafati, nonostante l’opzione per la prossima stagione dopo il buon campionato scorso, pare intenzionata a non confermare il barcellonese Giovanni Perdichizzi, uomo comunque buono per ogni esigenza del bizzoso patron Longobardi visto che spesso è ricorso all’ex coach orlandino. Il club campano prosegue la ricerca del nuovo capo allenatore e dopo le prime fumate nere con Piero Bucchi (legato a Roma che, però, è vicina a rinunciare alla serie A) e Lino Lardo, starebbe valutando altri profili di allenatori di esperienza in A2. Al momento senza esito il tentativo con Massimo Cancellieri, che attende la formalizzazione la proposta dell’estensione da Ravenna dove comunque è vincolato senza uscite, Scafati avrebbe sondato anche la disponibilità di Marco Sodini, legato fino al 2022 con Capo d’Orlando e già obiettivo del patron nelle stagioni passate. Il tecnico viareggino secondo Superbasket avrebbe avviato il dialogo con il patron paladino Enzo Sindoni per verificare le prospettive della prossima stagione. “Anche Peppe Sindoni era gia’ dato a Treviso” sorride Sodini che ha voluto fortissimamente Capo ed a meno di disimpegno del club biancoazzurro o di una chiamata davvero importante restera’ saldamente al comando della regina di Sicilia all time, magari sdoppiandosi anche nel ruolo di manager per supplire all’addio del ds.