C. d’Orlando: buoni spesa coi fondi della Regione assegnati a 218 famiglie

Sono stati concessi a 218 nucleifamiliari residenti nel Comune di Capo d’Orlando, per una spesa complessivadi 60mila 612 euro i buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima necessità, relativi all’intervento finanziato dalla Regione Sicilia con Fondi PO FSE SICILIA 2014/2020- Asse II, Inclusione Sociale e lotta alla povertà,OT9,- Priorità i investimento 9.I, Obiettivi specifico 9.1, Azione 9.1.3.

Nel dettaglio, 31destinatari fanno parte di nuclei familiari in condizione di disagio economico e non percepiscono alcuna altra forma di reddito o di assistenza economica, mentre gli altri 187 fanno parte di nuclei familiari destinatari di precedenti forme di sostegno pubblico e di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19 secondo i criteri previsti nell’Avviso pubblico.

“Purtroppo – commenta il Sindaco Franco Ingrillì – gli uffici non hanno potuto accogliere altre 106 domande per carenze di requisiti previsti dal decreto regionale che ha vincolato l’erogazione a rigidi criteri di selezione. Paletti che hanno appesantito non poco i procedimenti. L’area servizi Sociali è comunque al lavoro per mettere in campo forme di sostegno agli esclusi, sulla base dello stato di bisogno documentato. Stiamo facendo di tutto per aiutare chi ha bisogno”.

I buoni spesa/voucher vengono gestiti telematicamente mediante la piattaforma cloud“SocialBonus” che rilascia al beneficiario un“BuonoElettronico”il cui valore economico viene attribuito, virtualmente,alla tessera sanitaria e/o al codice fiscale del beneficiario.

Il cittadino beneficiario, una volta ricevuta dal Comune la conferma dell’accoglimento della richiesta (tramite sms) unitamente al valore dell’importo del buono virtualea esso conferito, può recarsi nell’attività commerciale liberamente scelta ed accreditata e spenderel’importo parziale o totale del buonosenza esborso di denaro inserendo il PINfornitogli dal Comune, e consegnandoal negoziante, la tessera sanitaria o il codice fiscale, per il pagamento dei beni da acquistare.

Com’è noto, i buoni spesa/voucher nominativipossono essere utilizzatiesclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, restando esclusialcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari), prodotti cosmetici (lozioni, creme, coloranti per capelli, ecc.) e quant’altro non rientri fra i prodotti essenziali.

Tutti gli esercizi commerciali e le due farmacie che hanno aderito all’iniziativa praticano ai possessori dei buoni spesa uno sconto del 10%.

Relativamente, invece, all’ordinanza di Protezione Civile dello scorso marzo, sulla scorta della quale sono stati assegnati 103mila euro al Comune di Capo d’Orlando, sono stati distribuiti buoni spesa/voucher nominativi a 446 nuclei familiari. Anche in questo caso, ivoucher sono stati utilizzati esclusivamente per la spesa di generi alimentari e di prima necessità e saranno rilasciati dall’Amministrazione Comunale secondo i criteri stabiliti dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.