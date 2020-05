Dal 14 giugno i treni Italo arrivano a Reggio Calabria

Italo treni sbarca in Calabria con una nuova linea Torino-Reggio Calabria.

Dal 14 giugno con 4 servizi al giorno, Italo arriverà fino a Reggio Calabria senza cambi intermedi, garantendo collegamenti diretti da Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno.

Ci saranno fermate intermedie che consentiranno di raggiungere il Cilento quali Agropoli/Castellabate, Vallo della Lucania e Sapri, proseguendo poi verso la Calabria, servendo così Paola, Lamezia Terme, Rosarno e Villa San Giovanni, terminando la corsa a Reggio Calabria.



I biglietti per queste nuove destinazioni sono da oggi in vendita: due le partenze da Torino verso Reggio Calabria (5:23 e 13:19) ed altrettante ce ne saranno da Reggio per tornare verso il Nord (7:30 e 13:30). Nel mese di luglio saranno introdotti 6 nuovi servizi che collegheranno alcune delle città già presenti nel network di Italo alle nuove fermate di Rimini, Riccione, Pesaro e Ancona.

In ossequio alle nuove norme di sicurezza previsto il distanziamento fra i viaggiatori, con i sedili non utilizzabili contrassegnati e non prenotabili in fase di acquisto per rispettare la nuova disposizione dei posti a scacchiera a garanzia della distanza. Previsti regolari interventi di sanificazione e pulizia a bordo treno, l’installazione di dispenser di gel disinfettante in carrozza e la disponibilità di kit di sicurezza per chi ne fosse sprovvisto. I treni viaggeranno al 50% massimo della capienza e ciò potrebbe avere ripercussioni sui prezzi anche in funzione della domanda di passeggeri.