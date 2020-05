San Marco d’Alunzio: Monici “rilanciamo il turismo con le Domeniche del Borgo”

“Ripartire subito, ma sempre nel rispetto delle norme anti-contagio” questo il monito del consigliere comunale indipendente di San Marco d’Alunzio Andrea Monici che ha proposto al primo cittadino aluntino l’istituzione de “le domeniche del Borgo” e la cessione del suolo pubblico gratuita agli operatori commerciali.

“La crisi economica scaturita dall’emergenza Coronavirus rischia di essere fatale, specialmente per le attività dei piccoli Borghi – scrive Monici – mi sono chiesto da consigliere comunale seppur indipendente, che apporto di idee potessi dare in questa fase, pertanto ho ritenuto di scrivere al Sindaco le mie proposte”. Monici propone di offrire ai turisti la possibilità di visitare i musei comunali e parrocchiali, le Chiese e il campanile, con un unico ticket ad un prezzo moderato, per tutte le domeniche della stagione estiva. Inoltre, per premettere ai commercianti di promuoversi e riavviare gli affari Monici propone di concedere gratuitamente il suolo pubblico a Ristoranti e Bar e ai vari operatori artigianali che vogliano esporre i loro prodotti lungo la Via Aluntina, almeno per tutto il periodo estivo.

“Presto mi farò promotore di incontri pubblici tra i tecnici e le imprese edili, al fine di poter analizzare gli incentivi regionali e statali e invogliare i privati all’investimento; solo così potremo dare un input anche al settore edilizio tragicamente in crisi.”