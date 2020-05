Sicilia, test sierologici del Covid: su 100, 5 positivi

Arrivano i primi risultati dei test sierologici eseguiti sulla popolazione siciliana. Ad avviare per prime i controlli sono state le province di Trapani e Ragusa dove 5 persone su 100 sono risultate positive ai test sierologici del coronavirus. I dati raccolti pertanto rivelano che la percentuale di siciliani venuta a contatto con il virus è di molto superiore rispetto a quelli che hanno sviluppato i sintomi.

Tutti i soggetti in cui è stata riscontrata la presenza di anticorpi nel sangue sono stati sottoposti a tampone e sono risultati negativi. Segno che l’infezione non è più in corso e che è passata senza dare sintomi. In totale in provincia di Trapani, dall’inizio dell’emergenza, sono risultati infetti 125 su 7.419 tamponi eseguiti. Ciò significa che il numero degli asintomatici accertati finora attraverso i test sierologici è quasi il doppio.

Anche Ragusa, una delle province con meno casi accertati (90 su 7.454 tamponi eseguiti), riserva sorprese. Dai primi risultati dei test sierologici sui sanitari emerge anche qui una fetta di persone che hanno sviluppato gli anticorpi pari al 5 per cento circa. A Ragusa, su 289 test, 22 sono risultati positivi, a Modica il 4 per cento, a Vittoria il 3 per cento.

I test sono iniziati a singhiozzo anche nelle altre province, con il coinvolgimento delle strutture private. Qualunque cittadino privato può richiederlo a proprie spese. Ma come denunciato dal coordinamento intersindacale degli specialisti accreditati, l’assessorato alla Salute non ha ancora pronta una piattaforma informatica dove caricare i dati, necessaria per il tracciamento dei positivi da sottoporre a tampone.