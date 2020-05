Brolo: passi avanti nell’iter per la revisione del Piano Regolatore Generale

L’Amministrazione Comunale di Brolo ha impresso una decisa accelerazione alla revisione del Piano Regolatore Generale i cui vincoli sono scaduti da diversi anni. La Giunta guidata dal Sindaco Giuseppe Laccoto ha infatti assegnato al responsabile dell’area tecnica Ing. Basilio Ridolfo i fondi necessari per “acquisire il servizio tecnico finalizzato alla redazione della cartografia numerica digitale del territorio comunale”.

“Negli anni erano stati diversi i solleciti e le diffide da parte della Regione, era stato perso troppo tempo – commenta il Sindaco Giuseppe Laccoto. Questo passaggio sulla cartografia segue l’incarico per la realizzazione dell’aerofotogrammetria. Abbiamo tutte le intenzione di ultimare presto le procedure per giungere alla stesura della revisione del Prg che rappresenta lo strumento urbanistico fondamentale per programmare le strategie di rilancio economico di Brolo, anche attraverso la realizzazione delle opere pubbliche necessarie a questo scopo.

Il nostro è un paese che deve guardare alle prospettive di crescita turistica e in questo senso – prosegue il Sindaco Laccoto – dobbiamo valorizzare sempre più il nostro centro storico e stimolare le potenzialità del settore commerciale, che rappresenta un importante elemento nella catena di valore dell’offerta turistica”.