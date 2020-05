Tecnici contro Razza: si dimette il comitato scientifico anti Covid

E’ scontro tra il Comitato tecnico scientifico regionale nominato dal Presidente Musumeci per gestire l’emergenza Covid e lo stesso governo regionale dopo l’annuncio dell’Assessore alla Salute Ruggero Razza sulla “fase due” della sanità nell’isola. In aperto contrasto con le nuove disposizioni, infatti, i membri medici del comitato hanno rimesso in blocco il mandato nelle mani del presidente della Regione.

Gli esperti, in particolare, contestano l’abolizione di fatto dei Covid hospital: a partire dal 25 maggio, infatti, vengono riaperte tutte le attività sanitarie finora sospese e per i pazienti covid positivi si prevedono posti letto “con relativi e adeguati percorsi separati all’interno di tutte le strutture ospedaliere”. Ciò significa che gli eventuali nuovi casi potranno essere trattati in tutti gli ospedali, anche quelli che nella fase 1 sono stati esclusi. Di fatto diventano ora tutti ospedali misti: una soluzione che gli esperti avevano sempre osteggiato, chiedendo di mantenere per i prossimi 60 giorni fino a 6 ospedali Covid dedicati con 1200 posti letto e 130 di Terapia intensiva disponibili.

L’altro punto contestato dai tecnici è la decisione di non sottoporre tutti i pazienti in attesa di ricovero programmato a tampone prima. Nella circolare varata dall’assessore, infatti, il tampone pre-ricovero è previsto solo per chi deve essere sottoposto a procedure anestesiologiche (ovvero chi deve sottoporsi a intervento chirurgico ed essere intubato), mentre per tutti gli altri pazienti sono previsti test sierologici. Obbligo che vale sia nel pubblico che nel privato. Una decisione che contraddice i suggerimenti dati dalla commissione e in controtendenza rispetto a molte altre regioni che invece hanno previsto tamponi per tutti coloro che devono essere ricoverati. Secondo i tecnici, infatti, i test sierologici non restituiscono l’eventuale situazione di positività in corso del paziente ma hanno un buco di almeno 8-10 giorni.