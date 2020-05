“Siamo Capaci”: anche Oriana Civile insieme agli artisti di Roy Paci per ricordare Falcone

C’è anche la cantautrice nasense Oriana Civile tra i 29 artisti riuniti da Roy Paci nel Collettivo Indipendente Artisti della Trinacria Uniti, CIATU, che ha dato vita ad un canto di speranza e di rinascita in occasione del 28esimo anniversario della Strage di Capaci. Il brano, rilasciato sulle piattaforme digitali questa mattina, si chiama “Siamo Capaci” ed è stato scritto a quattro mani da Roy Paci e Giuseppe Anastasi. Parte da qui l’idea di dare vita ad un più ampio progetto che coinvolge le voci siciliane con l’alto obbiettivo di raccogliere fondi da devolvere in parte alla scuola “Pertini” del quartiere Sperone di Palermo, recentemente vandalizzata e alle altre scuole che operano in contesti difficili del territorio, e in parte all’Associazione Libera per il sostegno di progetti educativi rivolti a giovani siciliani.

“Quando Roy Paci mi ha chiesto di far parte di questa grande famiglia ho detto “sì!” senza pensarci un attimo” ha commentato Oriana Civile “

È nata così una nuova grande comunità: C.I.A.T.U. (Collettivo Indipendente Artisti della Trinacria Uniti). Per me è un onore immenso e un grande orgoglio trovarmi in mezzo a così tanti e grandi artisti per una causa tanto nobile”.

Di seguito il link al brano: https://www.youtube.com/watch?v=OIPSXqVbk7Y