Capo d’Orlando, proposto l’ampliamento serale delle aree pedonali

Ampliare le isole pedonali nelle ore serali per agevolare cittadine commercianti nella fruizione degli spazi pubblici. E’ la richiesta avanzata all’Amministrazione Comunale dai Consiglieri Comunali Sandro Gazia, Linda Liotta, Renato Mangano e dal Presidente della II Commissione Consiliare “Turismo, Cultura, Ambiente, Sicurezza”, Felice Scafidi. La Commissione Consiliare ha dedicato le ultime riunioni prevalentemente alle problematiche sociali manifestatesi sul territorio a causa della pandemia da Coronavirus. Sono state così avanzate alcune proposte concrete per venire incontro alle esigenze di commercianti ed imprenditori soprattutto del settore turistico/alberghiero e della ristorazione.

Nel corso delle riunioni ha avuto priorità l’analisi e lo studio delle legittime richieste di associazioni e singoli imprenditori tra cui quelle del Comitato “Capo d’Orlando è di tutti”, che si è già impegnato ad elaborare un P.R.G. del verde, a garantire assistenza tecnica per la cura delle piante ed a fornire fiori ed essenze officinali. Il Presidente della Commissione, Felice Scafidi, ha proposto la possibilità di prevedere, “ad integrazione delle agevolazioni per i titolari di attività produttive nell’ambito delle misure di contrasto dell’emergenza Covid 19, un contributo in conto capitale per tutti gli imprenditori titolari di contratto di locazione per l’esercizio della propria attività commerciale e artigianale, da attingere dai fondi comunali tradizionalmente previsti per l’organizzazione delle manifestazioni estive. Inoltre, la Commissione ha recepito la proposta del Consigliere Gazia che auspica di azzerare per l’anno 2020 il pagamento della TOSAP e di concedere a tutti i richiedenti la possibilità del raddoppio del suolo pubblico, come previsto dal Governo Nazionale, compatibilmente con la viabilità cittadina; valutando, altresì, eventuali richieste di chiusura, anche temporanea, di alcune vie”.