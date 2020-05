Capo d’Orlando: domani riapre il mercato settimanale

Da domani, giovedì 28 maggio, riapre il mercato settimanale di Capo d’Orlando. Dopo l’incontro con i rappresentanti sindacali degli ambulanti e l’interlocuzione con le forze dell’ordine, il Sindaco Franco Ingrillì ha firmato l’ordinanza con cui ripristina il mercato settimanale, ferme restando le disposizioni finalizzate al contenimento del contagio del nuovo coronavirus. In particolare, l’ingresso degli ambulanti nell’area di piazza Bontempo sarà consentito dalle ore 7, mentre l’orario di vendita al pubblico è fissato dalle 7,30 alle 12. Al mercato potranno recarsi due soli componenti per nucleo familiare dotati di dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti). Gli accessi all’area di Piazza Bontempo saranno scaglionati per evitare assembramenti anche attraverso l’uso di transenne e comunque sempre alla presenza della Polizia Locale. I banchi della vendita verranno distanziati fra loro e il loro posizionamento verrà stabilito dal personale addetto al controllo. Il mancato rispetto delle disposizioni comporterà l’immediata sospensione del mercato sia nella giornata in corso che nelle settimane seguenti. Sono previste multe da 25 a 500 euro.