Il COVID-19 non ferma il PTCO tra la Guardia Costiera e l’ITIS Torricelli di Sant’Agata Militello

Si è concluso il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PTCO) ex progetto di alternanza scuola-lavoro, condotto dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata Militello e dedicato agli studenti dell’indirizzo “Trasporti e Logistica” dell’ I.T.I.S. Evangelista Torricelli di sant’Agata Militello.

Il percorso formativo avrebbe dovuto svolgersi in presenza presso la sede dell’Autorità Marittima, ma a causa del sopraggiungere negli scorsi mesi del COVID-19 che ha generato il noto lockdown, è stato necessario rivedere le modalità d’incontro per rispettare le normative in materia di prevenzione e contenimento del virus.

Tuttavia, la reciproca volontà della Guardia Costiera e dell’istituto scolastico di condurre a termine l’avviato percorso di formazione ha portato all’adozione di metodi alternativi in linea con le modalità di didattica a distanza e di lavoro agile nell’ambito della Pubblica Amministrazione.

Tredici studenti hanno potuto così seguire, per complessive 20 ore, il percorso di formazione a distanza incentrato sull’approfondimento delle tematiche legate agli usi civili e produttivi di mare ed ai compiti d’istituto della Guardia Costiera condotti sul territorio, con particolare riferimento allo sviluppo della realtà portuale di Sant’Agata Militello.

L’esperienza formativa è stata impreziosita ulteriormente grazie allo svolgimento di “tour virtuali” a bordo delle motovedette CP 832 e CP 566, all’interazione con il Marina Porto Turistico di Capo d’Orlando ed all’incontro con due ex studenti dello stesso istituto scolastico, oggi in servizio come militari in ferma prefissata presso la Guardia Costiera di Sant’Agata Militello.

Al termine di un esame finale, positivamente superato da tutti i discenti, è stata rilasciata un’attestazione dell’avvenuta acquisizione delle nuove competenze, utile per l’accumulo di crediti formativi per il proprio percorso curriculare. Per cinque di loro ci sarà la possibilità di raccontare l’esperienza vissuta in occasione degli ormai prossimi esami di maturità.