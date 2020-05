La scissione dei 5 Stelle all’Ars: in 5 fondano un nuovo gruppo

Era nell’aria da alcuni mesi, tra 48 ore sarà ufficiale: il M5s perde pezzi all’Assemblea siciliana, dove quattro deputati lasciano il gruppo parlamentare e assieme al collega Sergio Tancredi, espulso qualche giorno fa e transitato al Misto, formeranno un nuovo gruppo. La linea sarà di autonomia: i deputati valuteranno atto per atto i provvedimenti da votare all’Ars.

Lasciano il gruppo tre deputati di lungo corso, alla loro seconda legislatura: Angela Foti, che è vice presidente dell’Assemblea siciliana, Matteo Mangiacavallo e Valentina Palmeri. Via anche Elena Pagana, eletta due anni e mezzo fa, la più giovane parlamentare in carica. Sergio Tancredi, invece, è stato espulso dai probiviri con la motivazione di non avere restituito parte dei compensi ma in realtà il deputato paga una certa autonomia nelle scelte parlamentari.