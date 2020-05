Test sierologici: i comuni messinesi selezionati

Partita in Sicilia l’indagine di siero-prevalenza sul coronavirus. Il ministero della Salute e Istat, in collaborazione con le Regioni e la Croce Rossa Italiana hanno avviato infatti una indagine di siero-prevalenza dell’infezione da Covid-19 per capire quante persone abbiano sviluppato gli anticorpi anche in assenza di sintomi. Nell’Isola sono 11.183 le persone selezionate dall’Istat e 120 i Comuni interessati dall’indagine.

Il test verrà eseguito in tutta Italia su un campione di 150 mila persone residenti in 2 mila Comuni, distribuite per sesso, attività e classi di età. Gli esiti dell’indagine, diffusi in forma anonima e aggregata, potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l’analisi comparata con altri Paesi europei.

In provincia di Messina selezionati i comuni di Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Gioiosa Marea, Messina, Milazzo, Mistretta, Montagnareale, Santa Lucia del Mela, Sant’Agata di Militello, Taormina, Torregrotta.