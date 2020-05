In Sicilia contagi “quasi zero”

Un solo positivo nei dati diffusi oggi dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. A quasi un mese dalle aperture del 4 maggio, si può a questo punto affermare con certezza che non c’è stato il boom di contagi che si temeva, anzi l’esatto contrario. Per valutare invece le riaperture del 18 maggio, occorrerà attendere almeno la prossima settimana. Continuano ad aumenta i guariti e i dimessi dagli ospedali, stabili le terapie intensive.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 150.054 (+1.183 rispetto a ieri), su 128.717 persone: di queste sono risultate positive 3.443 (+1), mentre attualmente sono ancora contagiate 986 (-13), 2.183 sono guarite (+13) e 274 decedute (+1).

Degli attuali 986 positivi, 72 pazienti (-2) sono ricoverati – di cui 7 in terapia intensiva (0) – mentre 914 (-11) sono in isolamento domiciliare

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 35 (0 ricoverati, 105 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 16 (3, 147, 11); Catania, 440 (25, 533, 99); Enna, 18 (2, 378, 29); Messina, 136 (24, 372, 57); Palermo, 296 (16, 246, 36); Ragusa, 18 (0, 72, 7); Siracusa, 12 (2, 210, 29); Trapani, 15 (0, 120, 5).