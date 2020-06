Messina: nel giorno della riapertura, le code agli imbarchi per uscire dalla Sicilia

Via libera alla mobilità tra Regioni e stop alla quarantena anche in Sicilia sono i due passaggi essenziali della nuova ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Nello Musumeci. Pertanto, questa mattina, ci si sarebbe aspettati di vedere agli imbarcaderi dei traghetti di Villa San Giovanni le code di automobili pronte a valicare lo Stretto per entrare nell’Isola. Tuttavia, alle 4,40 del primo giorno di apertura dei confini regionali, la coda delle automobili è in uscita dalla Sicilia, e non in entrata. Le auto in attesa hanno invaso il piazzale che precede l’ingresso ai traghetti della Caronte&Tourist che di fronte alla fila di auto aumentata, ancora alle 7,20, annuncia: “Stiamo allestendo un’altra nave per far fronte all’eccesso di domanda. Noi della Caronte eravamo pronti semmai alle code nella direzione opposta”.