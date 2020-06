Tre condanne nell’abbreviato “Gotha VII”: 7 anni a Carmelo Salamone

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha inflitto 3 condanne con rito abbreviato nei confronti di tre imputati dell’operazione antimafia “Gotha 7”, dove erano state arrestate 40 persone del clan di Barcellona Pozzo di Gotto operante nella zona tirrenica messinese. L’ex consigliere comunale di Terme Vigliatore Francesco Salamone è stato condannato a 7 anni e 2 mesi per concorso esterno all’associazione mafiosa dei barcellonesi e tentativo di estorsione con metodo mafioso. Invece, l’imprenditore Salvatore Piccolo è stato condannato a 10 anni per associazione mafiosa, tentativo di estorsione aggravata dal metodo mafioso e anche per l’intestazione fittizia di beni Francesca Cannuli, moglie dell’esponente mafioso Tindaro Carmelo Scordino, condanna a 8 anni e 4 mesi per associazione mafiosa, poiché riferiva agli altri affiliati le disposizioni di Scordino.