Capo d’Orlando è Covid Free: nessun caso positivo

Capo d’Orlando è Covid Free. L’annuncio è stato dato dal sindaco Franco Ingrillì sulla sua pagina Facebook poco fa. “Anche il secondo tampone di verifica effettuato sull’ultima persona ufficialmente affetta dal nuovo coronavirus ha dato risultato negativo e così tutta la comunità orlandina può esultare: non abbiamo più casi di positività a Capo d’Orlando! Ulteriori 16 tamponi eseguiti su persone rientrate da fuori regione prima del 3 giugno hanno dato esito negativo, mentre altri 10 rimangono in isolamento domiciliare. Come sapete, coloro che tornano in Sicilia dopo il 3 giugno non hanno l’obbligo della quarantena e del tampone. A tutti, però, è necessario ricordare l’importanza di osservare le regole principali, come il distanziamento interpersonale e l’uso della mascherina: solo così la fase tre sarà quella del ritorno alla normalità”.