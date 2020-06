In attesa dell’Eccellenza l’Acquedolci riparte da tre con Perdicucci

Per il terzo anno consecutivo la dirigenza dell’Acquedolci, club che pretende il ripescaggio in Eccellenza avendo chiuso al secondo posto il girone B di Promozione interrotto per il Covid 19, non ha avuto il minimo dubbio in merito alla scelta del tecnico. “E’ un grande uomo ed un eccellente conoscitore di calcio – spiega il club biancoverde -, che ha saputo portare i nostri colori ed il nome di Acquedolci dove non era mai arrivato nel panorama dilettantistico Siciliano. Un rapporto ormai solido che va al di là del mero aspetto tecnico, del mero calcio giocato ed anche dei grandissimi risultati sportivi conseguiti, perché il felicissimo rapporto di stima e di fiducia reciproca che si è venuto a creare basterebbe già giustificare anni ed anni di riconferme. In attesa delle decisioni del consiglio federale dell’ 8 giugno, dalle quali, si spera, potremo avere qualche conferma in più in merito alla categoria che disputeremo il prossimo anno, l’Asd Acquedolci ha già cominciato a programmare il futuro. Queste le parole del mister: “Sono contentissimo ed onorato per la riconferma, spero di riuscire a fare bene come ritengo si sia fatto in questi due anni di grande crescita sia tecnica che sportiva. Il mio più grande auspicio, per società, calciatori e tifosi è che si possa disputare il campionato che più ci merita e che premia tutti i nostri sforzi: l’Eccellenza!”<