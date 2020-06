I gruppi di tifosi organizzati chiedono un solo Messina

Alla vigilia di un Consiglio Federale della Figc che potrebbe alimentare speranze di ripescaggio in Legapro i tifosi calciofili di Messina entrano a gamba tesa sulle due realta’ cittadine con la gloriosa Acr finita in mani sbagliate, risultati alla mano, e l’arrembante Fc che invece sembra avere le carte in regola per far rinascere davvero la pedata in riva allo Stretto. Quattro dei sei club di tifo organizzato (mancano Nocs e Vecchia Maniera) hanno diffuso un documento breve, ma chiaro e deciso che intende mandare un messaggio chiaro a tutta la città: vogliamo un solo Messina, altrimenti non seguiremo nessuna delle due squadre cittadine. I gruppi ultrà storici della Curva Sud (Gioventù Giallorossa, Testi fracidi, Uragano Cep e Fedelissimi), con la sola eccezione dei Nocs, rimasti fermi nella posizione “Acr o niente”, nel comunicato mettono l’accento sulla assoluta imprescindibilità della creazione di una squadra cittadina che si chiami Messina, senza sigle, competizioni, spaccature inutili e dannose vissute in queste ultime stagioni. Chiamano a raccolta la Città, i mass media e, soprattutto, il sindaco Cateno De Luca, affinché si spinga tutti insieme verso questa soluzione unica dopo 12 anno di mortificazioni seguite al periodo più esaltante del calcio peloritano.