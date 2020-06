Torrenova: cane picchiato, Castrovinci “un gesto vile e disumano”

Il Sindaco di Torrenova e la Giunta Comunale esprimono il proprio sdegno per il vile e disumano gesto compiuto nella giornata di ieri nei confronti di un un cane che, per fortuna e grazie all’interveno di alcuni cittadini torrenovesi, è riuscito a salvarsi nonostante il brutale tentativo di ucciderlo.

“Dopo la segnalazione – scrive il sindaco Salvatore Castrovinci – ci siamo attivati per prestare le prime cure al povero cane e fondamentale si è rilevato l’intervento di volontari, sempre presenti in casi del genere e che, per questo, non finiremo mai di ringraziare. Stiamo provvedendo a denunciare i fatti alle autorità competetenti, mettendoci a disposizione per ogni utile informazione, affinchè l’autore dell’ignobile gesto possa essere al più presto identificato e punito secondo legge”.