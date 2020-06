Coronavirus: in Sicilia 2 nuovi casi e nessun decesso

Stabile la curva epidemica in Italia: sono 283 i nuovi casi oggi, contro i 280 di ieri, per un totale di persone colpite da COVID-19 dall’inizio dell’epidemia che sale a 235.561. In Sicilia rispetto a ieri si registrano due nuovi casi e nessun decesso.

Delle 853 persone attualmente malate (come ieri) nell’Isola, 6 sono in terapia intensiva (-1), 39 ricoverati con sintomi (-1), 808 in isolamento domiciliare (+2). I morti totali sono 278 (+0), i guariti 2323 (+2). Nelle ultime 24 ore sono state testate 2386 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (2) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,08%