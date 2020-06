Alitalia toglie e aggiunge: più voli per Catania e Palermo

Dopo le polemiche dei giorni scorsi sulle tratte tagliate da e per la Sicilia, aeroporto di Trapani in particolare, Alitalia ha deciso di raddoppiare dal 13 giugno i voli da Milano verso Catania e Palermo.

Dal 15 giugno saranno aggiunti ulteriori voli fra Roma e i due aeroporti siciliani e verrà anche incrementato il numero dei collegamenti Roma-Cagliari in Continuità Territoriale. Sulla Milano-Catania e sulla Milano-Palermo i voli Alitalia passeranno da 2 a 4 al giorno, mentre i collegamenti Roma-Catania e Roma-Palermo cresceranno da 8 a 10 al giorno per ciascuno dei due aeroporti siciliani serviti. I