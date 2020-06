Salvini in Sicilia venerdì: appuntamenti nel palermitano, a Milazzo e Barcellona

Tour in Sicilia per il leader della Lega Matteo Salvini venerdì 12 giugno. Il leader della Lega sarà impegnato in diversi appuntamenti tra le province di Palermo e Messina. Ancora da definire il dettaglio delle visite, ma è prevista una sosta a Capaci, alla stele posta a ricordo della strage del 1992 in cui morirono il Giudice Falcone, la moglie e gli uomini della scorta. Alle 12,30 a Bagheria a Villa Ramacca si terrà una conferenza stampa (all’aperto) del segretario della Lega, alla presenza del segretario regionale della Lega Sicilia Salvini Premier, senatore Stefano Candiani, e dell’assessore regionale ai Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà. L’ex ministro dell’Interno, dovrebbe andare a Cefalù, per affrontare i problemi del comparto turistico. Poi il tour si sposterà nel messinese. Salvini sarà a Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo dove in autunno si voterà per le amministrative, per poi spostarsi a Messina dove dovrebbe traghettare insieme al sindaco Cateno De Luca.