C. d’Orlando: il consiglio si accorda sul Regolamento IMU e si riaggiorna al 24

Si è riunito nuovamente nella serata di ieri il consiglio comunale di Capo d’Orlando. Dopo la lunga seduta di lunedì sera, in cui maggioranza e opposizione non erano arrivati ad esitare tutti e 12 i punti all’ordine del giorno nella prima seduta post lockdown, si era deciso di rimandare a nuovo consiglio. Sul tavolo nella seduta di ieri, il regolamento che disciplina l’Imu e quello che riguarda le entrate tributarie: punti che erano stati rimandati, a seguito della presentazione da parte della minoranza di emendamenti al testo, per i quali era necessario ed obbligatorio il parare dei revisori contabili, assenti durante la seduta di lunedì 8 giugno.

Già all’inizio del civico consesso di ieri, si è resa necessaria una sospensione, che ha permesso ai capogruppo di concertare la realizzazione di un unico maxi emendamento, che comprendesse tutte le modifiche proposte. Difatti, dopo aver incassato i pareri dei revisori , i punti sono stati votati favorevolmente dall’intero consiglio. Tuttavia, si tornerà in aula a stretto giro per la necessaria approvazione delle tariffe IMU.

Durante la stessa seduta, il consiglio ha poi approvato anche lo schema di convenzione relativo al rilascio di un permesso di costruire per la delocalizzazione, previa demolizione di un fabbricato che insiste sul sentiero Goletta e sua ricostruzione in località Sangari/Runca. E’ stato deciso, pertanto, che tutti gli oneri saranno a carico della ditta proprietaria che potrà spostare la detta cubatura, mentre la porzione di terreno in oggetto verrà acquisita nel patrimonio comunale.

Sono stati, inoltre, votati gli atti di indirizzo per l’adozione del piano urbano del traffico e per il piano urbano dei parcheggi, nonché una mozione che riguarda il completamento della strada di collegamento tra la Via Torrente Forno e la Via Bruca.

E’ stata, infine, rinviata la discussione inerente i regolamenti proposti dalla Seconda Commissione, tra questi l’intera proposta da parte dei consiglieri minoranza di istituire la figura dell’ispettore ambientale, la proposta per l’istituzione di un osservatorio per il turismo e la proposta di regolamentazione del servizio volontario “Nonno vigile”. Infatti, giunti alla mezzanotte, vista l’ora tarda, si è deciso di riaggiornare il consiglio al prossimo mercoledì 24 giugno alle ore 19.00.